Тренер "Текстильщика" Колыванов: на УЕФА давят какие-то потусторонние силы

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить решение о допуске юношеских сборных России до международных соревнований из-за того, что на организацию давят потусторонние силы, передает «Чемпионат».

«Мы все порадовались возможному допуску наших сборных до 17 лет. Но многие футбольные федерации стали отказываться играть с нами. Сложно это комментировать. Видимо, на УЕФА давят какие-то потусторонние силы», — сказал Колыванов.

По информации издания The Independent, на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление с целью вновь поставить вопрос о недопуске российских молодежных команд. Недовольство, в том числе, было вызвано тем, что глава организации заранее не уведомил о том, что вопрос о смягчении санкций в отношении российского футбола будет рассмотрен за заседании, прошедшем 26 сентября.