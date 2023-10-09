«Милан» начал продавать вратарские футболки с фамилией Жиру

«Милан» начал продавать вратарские футболки с фамилией и номером Жиру. Форвард встал в ворота и совершил сэйв в матче с «Дженоа»
«Милан» начал продавать вратарские футболки с фамилией Оливье Жиру.
Напомним, 37-летний форвард «Милана» занял место вратаря после удаления Майка Меньяна в концовке матча 8-го тура Серии А с «Дженоа» (1:0). Жиру удалось спасти команду в одном из эпизодов, бросившись навстречу игроку генуэзцев и рукой выбив мяч в сторону за мгновение до удара.
Теперь болельщики могут приобрести в официальном магазине «Милана» вратарскую футболку и нанести на нее фамилию и номер Жиру. Таким образом клуб решил отметить достижение форварда в матче с «Дженоа».
Ранее «Милан» и сборная Франции в шутку добавили Жиру в список вратарей на своих официальных сайтах.
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«Милан» начал продавать вратарские футболки с фамилией и номером Жиру. Форвард встал в ворота и совершил сэйв в матче с «Дженоа»