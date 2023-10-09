Комментатор Генич: скоро «Спартак» объявит о создании женской команды

— Информацию о создании женской команды мне донесла пресс служба «Спартака». Мне сказали, что игроки будут выходить на матч (с ЦСКА) в футболках с надписью «14.10.23». И чтобы это не сбивало меня с толку, и я не начал копаться в датах и думать — к чему это приурочено, мне сообщили, что 14 октября будет официальное объявлено о создании женской футбольной команды «Спартак». Кто будет тренером, где будет базироваться команда — на эту тему мне никто ничего не говорил, — сказал Генич «Матч ТВ».