Погба в «Ювентусе» из-за допинга будет получать € 2 тыс. в месяц вместо € 873 тыс.

Полузащитник итальянского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба из-за проваленного допинг теста будет получать в туринском клубе € 2 тыс в месяц вместо € 873 тыс, сообщает Goal.

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Игрок провалил очередной допинг-тест и этот запрет теперь продлён на неопределённый срок. Также Погба столкнётся с угрозой длительного отстранения и возможного расторжения контракта, если на спортивном суде он будет признан виновным в нарушении допинга.

«Ювентус» пока не предпринял столь радикальных действий, но направил французу письмо, в котором сообщил о снижении его зарплаты. Согласно правилам, когда дело касается дисквалифицированных игроков, «Ювентус» должен платить Погба только минимальную заработную плату, предусмотренную коллективным договором с Итальянской ассоциацией футболистов. Это означает, что 30-летний полузащитник будет получать € 2 тыс в месяц.