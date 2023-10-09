Футболист махачкалинского «Динамо» успешно перенес операцию после перелома скулы
Футболист махачкалинского «Динамо» Самину Абдуллахи рассказал о своем самочувствии после матча 13 го тура МЕЛБЕТ Первой Лиги с тольяттинским «Акроном».
В воскресенье «Динамо» дома уступило тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:1. Абдуллахи на 77 й минуте столкнулся в верховом единоборстве с игроком «Акрона» Сергеем Макаровым и получил перелом скулы. В понедельник, 9 октября, Абдуллахи перенес операцию.
— Спасибо всем за поддержку. Спасибо за всё. Как вы видите, со мной всё хорошо. Надеюсь, очень скоро увидимся, — приводит слова футболиста пресс служба махачкалинского клуба.