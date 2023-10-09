«Наполи» может уволить Гарсию из-за неудовлетворительных результатов

По информации источника, после поражения от «Фиорентины» в матче 8-го тура Серии А (1:3) президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис задумался о перспективах сотрудничества с французским наставником. Подчёркивается, что глава «партенопейцев» лично был заинтересован в приглашении Гарсии после расставания с Лучано Спаллетти, выигравшим скудетто в прошлом сезоне. Немедленное увольнение тренера расценивается как маловероятный исход, однако финальное слово будет за Де Лаурентисом.