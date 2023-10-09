Кузяев заявил, что Головин помогает ему адаптироваться во Франции

«Адаптация во Франции проходит хорошо. Меня встретили очень тепло, я даже не ожидал такого тёплого приёма со стороны руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен. Изучаю французский, мне нравится. Очень красивый язык. Шаг за шагом он мне даётся.



Время от времени переписываемся с Головиным, я кое-что спрашиваю у него. Он приглашал посетить Монако. Я приезжал, но он в этот момент был в сборной. Может быть, пересечёмся там и увидимся», — приводит слова Кузяева пресс служба сборной России.