Агент рассказал, когда Миранчук присоединится к сборной России

Агент Миранчука рассказал, когда футболист присоединится к сборной России
Агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, когда его подопечный прибудет в расположение сборной России.
«Алексей Миранчук прилетит в расположение сборной России сегодня вечером», — сказал Шпинев «СЭ».
Последний раз Миранчук играл за сборную в ноябре 2021 года в мачте с Кипром (6:0).
Октябрьские сборы для команды Карпина пройдут с 9 по 16 октября. В это время сборная России проведет два товарищеских матча: 12 октября с Камеруном в Москве и 16 октября с Кенией в Анталии (Турция). Всего главным тренером было вызвано 25 игроков.
Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.
26 сентября исполком УЕФА принял решение о частичной отмене бана для российских сборных. Послабление санкций касается юношеских команд U17, причём как женских, так и мужских.