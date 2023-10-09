Агент рассказал, когда Миранчук присоединится к сборной России

Агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, когда его подопечный прибудет в расположение сборной России.

«Алексей Миранчук прилетит в расположение сборной России сегодня вечером», — сказал Шпинев «СЭ».

Последний раз Миранчук играл за сборную в ноябре 2021 года в мачте с Кипром (6:0).

Октябрьские сборы для команды Карпина пройдут с 9 по 16 октября. В это время сборная России проведет два товарищеских матча: 12 октября с Камеруном в Москве и 16 октября с Кенией в Анталии (Турция). Всего главным тренером было вызвано 25 игроков.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.