Сборная России анонсировала матч с Камеруном видеороликом Соболева с дельфинами

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний форвард принял участие в девяти встречах, отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.