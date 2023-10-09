Роналду хочет продлить контракт с «Аль‑Насром» до 2027 года

Роналду хочет продлить с «Аль-Насром» контракт до 2027-го и сыграть на ЧМ-2026. 38-летний форвард сообщил об этом руководству клуба (Али Аль-Харби)
Криштиану Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром».
Как утверждают журналист Али Аль-Харби и сайт 365scores, перед вылетом в расположение сборной Португалии 38-летний форвард сообщил руководству клуба о желании заключить договор сроком до 2027 года.
Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026 в качестве футболиста «Аль-Насра» и затем завершить карьеру.
Информацию, опубликованную Аль-Харби, перепечатали COPE, Daily Mail, Diario de Noticias, Nabd и другие заметные ресурсы.
В текущем сезоне Роналду забил 10 голов за 8 игр в чемпионате Саудовской Аравии.
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Роналду хочет продлить с «Аль-Насром» контракт до 2027-го и сыграть на ЧМ-2026. 38-летний форвард сообщил об этом руководству клуба (Али Аль-Харби)
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