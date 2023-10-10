Зинченко удалил пост о поддержке Израиля после критики арабов

Защитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» и национальной команды Украины Александр Зинченко удалил из соцсетей историю с поддержкой Израиля в конфликте с Палестиной.

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Спортсмен решил удалить публикацию после критики со стороны арабских пользователей. Зинченко также закрыл свой профиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».