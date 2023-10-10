Газзаев оценил будущее узбекского вундеркинда ЦСКА

«Способный, талантливый парень. Чем больше будет играть, тем быстрее сможет прочувствовать уверенность. У него очень быстр работают ноги, хорошее видение поля. Одним пасом он может вскрыть оборону противника, так что его выступление обнадеживает. Не напоминает ли он мне молодого Дзагоева? Нет. Его рано пока с кем-то сравнивать, да и неправильно», — заявил Газзаев.