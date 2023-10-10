"Ростов" пожалуется в РФС на судейство матча с "Краснодаром"

Футбольный клуб "Ростов" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС в связи с третьим голом "Краснодара" в матче 11-го тура Премьер-лиги. Об этом РИА Новости сообщили в службе коммуникаций РФС.

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Ростовчане, ведя 2:0 по ходу той встречи, умудрились проиграть в южном дерби. Решающий третий мяч краснодарцев уже на 95-й минуте забил колумбийский форвард Джон Кордоба. В стане "желто-синих" считают, что в эпизоде с голом Кордобой арбитры ошибочно не зафиксировали офсайд у защитника "быков" Сергея Волкова, ставшего автором голевой передачи.