Украинский чиновник заявил, что в России играют договорные матчи

«В данный момент договорные матчи в Украине — это нечто, о чем мы больше не боимся говорить, это главное изменение. Потому что в других странах они происходят, но все почему-то молчат. В прошлом году по моему опыту мы определили более тысячи игр, которые по всем признакам носили договорной характер. Значительная часть игроков уезжает из Украины в Россию и идут в договорняки. Вы слышали где-то о каких-то скандалах? Нет, тишина», — заявил Баранка.