Украинский чиновник заявил, что в России играют договорные матчи

Чиновник УАФ Баранка заявил, что в России играют договорные матчи
Глава комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола Франческо Баранка в интервью «Трибуне» заявил, что многие футболисты уезжают из стран в Россию, где принимают участие в договорных матчах.
По его словам, в 2022 году благодаря его работе было выявлено более тысячи договорных матчей во всем мире.
«В данный момент договорные матчи в Украине — это нечто, о чем мы больше не боимся говорить, это главное изменение. Потому что в других странах они происходят, но все почему-то молчат. В прошлом году по моему опыту мы определили более тысячи игр, которые по всем признакам носили договорной характер. Значительная часть игроков уезжает из Украины в Россию и идут в договорняки. Вы слышали где-то о каких-то скандалах? Нет, тишина», — заявил Баранка.
24 июня 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о манипулировании результатами спортивных соревнований. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на борьбу с договорными матчами. Теперь cпортивные федерации cмогут получать информацию о заключенных пари лицами, которым запрещено учаcтвовать в азартных играх в букмекерcких конторах и тотализаторах: cпортcменами, тренерами, cудьями и cпортивными агентами.