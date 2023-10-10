Шалимов: «Спартаку» нужна фигура, которая устроила бы проверку Абаскалю

Известный российский тренер Игорь Шалимов подвёл итоги матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).

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«По игре в целом — шикарные голы, просто великолепные. Но по игре, по качеству — хочется более высокого класса, меньше ошибок. Накал сумасшедший, интрига потрясающая, но в середине футболисты делают ошибки, которые не свойственны игре двух классных команд. По «Спартаку» — к сожалению, и близко нет позиционной атаки, что очень возможно выстроить при имеющемся составе. Не понял, почему отдали в аренду Шамара, который в таких сложных ситуациях очень помогал в концовках. Сейчас получается, что в атаке выходит Промес, а это в таких матчах — минус одна позиция.

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Что будет дальше у «Спартака»? Я вижу, что Олег Малышев занимается в целом клубным хозяйством, Эшуорт молчит, а в итоге мы видим, что команда теряет очки, играет всё хуже, а футболисты не играют в силу своего потенциала. Клубу нужна фигура, которая устроила бы аудит, проверку Абаскалю — что он делает с командой, как тренирует. Нельзя отдавать всю спортивную часть одному человеку, и в ситуации, когда команда играет неровно, надо смотреть, что внутри. Ситуацию надо переводить в нормальное русло, потому что вопросов очень много и нельзя всё отдавать на откуп одному лицу. Нельзя сказать, что это случайная история, которая возникла из ниоткуда. Если взять весну — «Спартак» был на семь очков впереди ЦСКА, а в итоге закончил третьим с отставанием на четыре очка от армейцев.