«Родина» объявила об увольнении Парфенова с поста главного тренера

«ФК «Родина» благодарит Дмитрия Владимировича за 16 месяцев работы. Главный тренер «Родины» Дмитрий Владимирович Парфёнов и руководство клуба приняли совместное решение приостановить сотрудничество.



Дмитрий Владимирович остается важной частью «Родины», и после того, как он решит накопившиеся вопросы личного характера, будет принято решение о возможных формах дальнейшего взаимодействия.



Футбольный клуб «Родина» благодарит Дмитрия Владимировича за совместно пройденный путь и за всё хорошее, что произошло за эти 16 месяцев. Желаем Дмитрию Владимировичу новых творческих успехов, как в рамках нашего проекта, так и вне его!» — написала пресс-служба «Родины» в клубном телеграм-канале.