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Александр Головин пропускает тренировку сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин не принимает участия в тренировке национальной команды в Новогорске.

Александр Головин пропускает тренировку сборной России
© Чемпионат.com

27-летний футболист не был замечен среди других игроков сборной России, занимающихся сегодня, 10 октября, в Новогорске, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников. Напомним, через два дня национальная команда проведёт товарищеский матч с Камеруном. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Кении.

В нынешнем сезоне Александр Головин провёл семь матчей за «Монако» в рамках чемпионата Франции, забил два гола и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне хавбек отыграл 34 матча, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

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