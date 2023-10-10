Эден Азар завершил профессиональную карьеру

«Надо уметь слушать и говорить «стоп» в нужный момент. После 16 лет карьеры и более 700 сыгранных матчей я решил закончить свою профессиональную футбольную карьеру. Я осуществил свою мечту играть по всей Европе и миру. За свою карьеру я познакомился с прекрасными людьми, менеджерами, тренерами, товарищами по команде. Особенно хочу поблагодарить клубы, в которых я играл: «ЛАСК», «Челси» и «Реал» Мадрид. Конечно же, хочу поблагодарить сборную Бельгии», — написал Азар в своей социальной сети.