В мадридском «Реале» отреагировали на заявление Азара о завершении карьеры

«В связи с объявлением Эденом Азаром о своём уходе из футбола как профессионального игрока «Реал» Мадрид хочет выразить благодарность футболисту, который пришёл в наш клуб в 2019 году и который за четыре сезона, проведённых в команде, завоевал восемь титулов: один трофей Лиги чемпионов, один титул клубного чемпионата мира, один Суперкубок Европы, два титула чемпионата Испании, один Кубок Испании и два Суперкубка Испании.



«Реал» хочет пожелать Эдену Азару и его семье всего наилучшего на новом этапе жизни», — написано в заявлении на официальном сайте мадридского клуба.