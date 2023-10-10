Сафонов: хочется выступать с гимном и флагом, но для развития важнее играть

«Решение УЕФА прекрасное. Дети не должны страдать из-за войны или других причин. Если так и останется, то это положительно. Если вдруг изменят, отношение будет отрицательное. Трудно сказать, является ли это положительным сигналом и для нас. Но за детей я рад, они должны играть.



Хочется играть, конечно, и с гимном и флагом, но всё индивидуально. Для развития игроков гораздо важнее играть», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионта» Андрей Панков.