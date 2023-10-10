Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев сравнил чемпионаты Франции и России.

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«Интенсивность в сборной хорошая. Если определять по пятибальной шкале, за сегодняшнюю поставил бы 3-4. Ребята хорошо готовы. Не считаю наш чемпионат слабым. Не прогрессирует, да, но не очень сильно отстает от Франции.

Первый месяц во Франции был непростой. Двухразовые тренировки на сборах каждый день. Интенсивность выше, но не сильно.