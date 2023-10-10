УЕФА отменил решение по допуску юниорских сборных России до турниров

УЕФА отменил свое решение по допуску юниорских сборных России до международных турниров
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить свое решение по допуску юниорских сборных России до 17 лет до участия в официальных международных турнирах.
До этого УЕФА планировал реинтегрировать все сборные команды России младше 17 лет во все официальные соревнования под своей эгидой. Исполком поручил разработать соответствующие меры.
Это решение было холодно встречено руководством сразу нескольких европейских футбольных ассоциаций. Первыми о бойкоте возможных матчей с россиянами заявила Англия, позже к ней присоединилась Украина.