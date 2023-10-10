УЕФА отменил решение по допуску юниорских сборных России до турниров

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить свое решение по допуску юниорских сборных России до 17 лет до участия в официальных международных турнирах.

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До этого УЕФА планировал реинтегрировать все сборные команды России младше 17 лет во все официальные соревнования под своей эгидой. Исполком поручил разработать соответствующие меры.