Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на новость о том, что исполком УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские российские сборные.

«Не ожидал, что юношей допустят. Но теперь и не ожидал, что отменят. Еще большая неожиданность», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет.