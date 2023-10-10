Карпин: нет никаких гарантий, что я останусь в сборной России

«Нет никаких гарантий, что я останусь. У любого человека может случиться так, что он скажет — все, я поехал. Когда это случится? Может через год, может через пять, может никогда. В этом ничего такого», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.