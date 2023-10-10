Новым главным тренером «Родины» стал Франк Артига

Новым главным тренером московской «Родины» стал 47-летний испанский специалист Франсеск Артига Себриан, сообщила пресс-служба команды. Он сменил на этой должности 49-летнего российского специалиста Дмитрий Парфенова.

С января 2023 года Артига руководив второй командой «Родины». При нем она стала бронзовым призером третьей группы ФНЛ-2, а в текущем сезоне «Родина-2» идет на втором месте в группе «Серебро» дивизиона «А».

Артига восемь лет работал в структуре испанской академии «Барселоны». Вместе с тренером молодежные команды завоевывали 12 чемпионских титулов.

Парфенов стал наставником «Родины» в июне 2022 года. В сезоне 2022/23 команда под его руководством заняла пятое место в Первой лиге и получила право сыграть в стыковых матчах за место в РПЛ. «Родина» проиграла «Пари НН» и не смогла выйти в РПЛ.