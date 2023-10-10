Булыкин: была надежда, что целое поколение не пропадет, но в УЕФА пошли на поводу

«Жалко, что в УЕФА приняли такое решение. Была надежда, что целое поколение футболистов не пропадёт. Но там решили по-другому из-за того, что другие ассоциации взбунтовались, а исполком пошёл у них на поводу. Спорт должен быть вне политики, но здесь она вмешалась.



Правильно говорят, что пока не закончится СВО, сборной России будет очень трудно вернуться на международную арену. Очень много недовольных. В Азии тоже есть, кто против участия российских команд — будут писать и бойкотировать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.