Текила и Уткин поспорили по поводу «Эгриси»

Василий Уткин поспорил с Текилой по поводу его заявлений об «Эгриси».

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Руководитель «Эгриси» и президент «Родины Медиа» стали участниками шоу «Это медиафутбол, бро», в котором обсуждались итоги матчей 1/4 финала Winline Медиалиги.

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Уткин общался с Некитом по поводу высказываний босса 2D после поражения от «Эгриси». Василия задело то, что Некит за все интервью ни разу не произнес название «Эгриси». В их разговор вмешался Текила.

Уткин: «Ребят, я несколько старше вас, и опыта поражений в жизни у меня больше…»

Текила: «Но при этом поведение школьника».

Уткин: «Об этом говорит человек, который зовет себя напитком?»

Текила: «Это мой сценический псевдоним. При чем здесь это? Как можно обидеться на то, что я сказал, что вы слабая команда?»

Уткин: «Ты назвал нас «поставщиком очков».

Текила: «Я так не говорил. Я сказал, что команда без характера».

Уткин: «Как это без характера? Без характера «Народная Команда», которая развалилась в матче с вами. А мы сражались».

Текила: «Да не сражались вы абсолютно. Даже ваш сотрудник Кирилл подтвердил, что вы вышли без характера…»

Уткин: «Ты говоришь, что нашу команду смотивировал. А свою команду почему не смотивировал?»

Текила: «Ну, не получилось. А ты считаешь, что [вас] не смотивировал?»

Уткин: «Нет, конечно».

Текила: «Могу привести пример и прямо сейчас смотивировать. Вы весь матч сосали, «дроты» вас шпыняли, еле-еле вы выиграли. И если вы опять выиграете, я опять скажу, что смотивировал вас».

Уткин: «Мы должны с фаворитом с позиции силы играть? Как это возможно?»

Крысева: «Ты [Текила] сказал про поведение школьника. Почему?»

Текила: «Потому что переходит на оскорбления, посылает на ###, говорит «Облизни кактус». И его аудитория хихикает в комментариях. Василий Уткин был для меня авторитетом, когда я по юности любил посмотреть футбол, но сейчас он ниже плинтуса упал».

Уткин: «А я сейчас уже не комментирую, лафа для тебя настала. Меня, к слову, ни разу не позвали в комментаторскую будку за все это время в Медиалиге».

Текила: «Да как позовут, это будку придется нести!»