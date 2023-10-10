Бывший тренер сборной Уругвая возглавил «Севилью»
Новым главным тренером «Севильи» назначен Диего Алонсо, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Контракт с 48 летним уругвайским специалистом рассчитан до конца сезона 2023/24. На посту главного тренера «Севильи» Алонсо сменил Хосе Мендилибара.
Последним местом работы Алонсо была сборная Уругвая, которую он покинул после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Ранее он тренировал мексиканские «Пачуку» и «Монтеррей», а также американский «Интер Майами».
«Севилья» занимает 14 е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав восемь очков после восьми матчей.