В УЕФА заявили, что вопрос о возвращении российских сборных до 17 лет зашел в тупик

"Около 10 дней назад исполком УЕФА обратился к администрации УЕФА с просьбой в соответствии с детской конвенцией УЕФА определить, есть ли основания по-разному относиться к детям и молодежи. Мы тогда объявили, что, когда будет рассмотрение дела, мы представим свою точку зрения, и в этом случае я бы сегодня представил шведскую, но теперь посыл администрации УЕФА стал таким, что приветствовать российские команды нецелесообразно, проведенное ими расследование показало, что это невозможно. То есть вопрос сегодня просто был снят с повестки дня без какого-либо обсуждения. Так что вопрос о какой-либо форме участия России в турнирах УЕФА теперь полностью зашел в тупик", - сказал Нильссон.