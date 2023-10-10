В УЕФА заявили, что вопрос о возвращении российских сборных до 17 лет зашел в тупик
Вопрос о возвращении сборных России по футболу до 17 лет к международным соревнованиям зашел в тупик. Об этом телеканалу SVT заявил вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон.
10 октября УЕФА объявил об отмене решения по допуску сборных России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, до международных соревнований. В пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что вопрос был снят с повестки исполкома, так как не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть.
"Около 10 дней назад исполком УЕФА обратился к администрации УЕФА с просьбой в соответствии с детской конвенцией УЕФА определить, есть ли основания по-разному относиться к детям и молодежи. Мы тогда объявили, что, когда будет рассмотрение дела, мы представим свою точку зрения, и в этом случае я бы сегодня представил шведскую, но теперь посыл администрации УЕФА стал таким, что приветствовать российские команды нецелесообразно, проведенное ими расследование показало, что это невозможно. То есть вопрос сегодня просто был снят с повестки дня без какого-либо обсуждения. Так что вопрос о какой-либо форме участия России в турнирах УЕФА теперь полностью зашел в тупик", - сказал Нильссон.
26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований юниорские сборные России, все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. После оглашения решения УЕФА федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России.
На исполкоме УЕФА 26 сентября Нильссон голосовал за возвращение российских сборных до 17 лет к международным турнирам, после чего подвергся критике на родине. 6 октября он объявил об уходе с поста председателя Шведского союза спортивных организаций.