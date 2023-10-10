Российские клубы отказались от приобретения Санти Мины из-за его репутации

Представители нападающего Санти Мины предлагали услуги футболиста нескольким топ-клубам МИР Российской Премьер-Лиги, но команды отказались из-за его репутации, сообщает Metaratings.

Испанец, который на данный момент является свободным агентом, был готов к переезду в Россию, но клубы не проявили заинтересованность в игроке из-за его репутации и уголовном деле на родине. В мае 2022 года футболист был приговорён судом Альмерии к четырём годам тюрьмы за совершение сексуального насилия.

Сейчас Мина находится под залогом, так как подал апелляционное заявление в суд более высокой инстанции. По ходу летнего трансферного окна СМИ сообщали, что форвард близок к переходу в «Сампдорию», но протесты болельщиков итальянского клуба помешали осуществлению сделки.