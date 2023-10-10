Российские клубы отказались от приобретения Санти Мины из-за его репутации
Представители нападающего Санти Мины предлагали услуги футболиста нескольким топ-клубам МИР Российской Премьер-Лиги, но команды отказались из-за его репутации, сообщает Metaratings.
Испанец, который на данный момент является свободным агентом, был готов к переезду в Россию, но клубы не проявили заинтересованность в игроке из-за его репутации и уголовном деле на родине. В мае 2022 года футболист был приговорён судом Альмерии к четырём годам тюрьмы за совершение сексуального насилия.
Сейчас Мина находится под залогом, так как подал апелляционное заявление в суд более высокой инстанции. По ходу летнего трансферного окна СМИ сообщали, что форвард близок к переходу в «Сампдорию», но протесты болельщиков итальянского клуба помешали осуществлению сделки.
В Испании Мина выступал за «Валенсию» и «Сельту». В чемпионате страны он провёл 268 матчей, в которых забил 63 гола и сделал 25 результативных передач. В 2019 году портал Transfermarkt оценивал рыночную стоимость игрока в € 30 млн, а сейчас € 4 млн.