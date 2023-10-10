Российские клубы отказались от подписания осужденного за изнасилование Мины
Представители испанского нападающего Санти Мины предлагали услуги футболиста нескольким топ-клубам Российской Премьер-лиги, сообщает Metaratings.
По информации источника, Мина был готов к переезду в Россию, но клубы не проявили заинтересованность в игроке из-за его репутации и уголовном деле на родине. В мае 2022 года футболист был приговорен к четырем годам тюрьмы за совершение сексуального насилия. Сейчас 27-летний форвард находится под залогом.
Последним клубом Мины была «Сельта», которую он покинул летом 2023 года. Санти — воспитанник этого галисийского клуба. Мина также играл за «Валенсию» и саудовский «Аль-Шабаб». Сейчас Мина — свободный агент. Минувшим летом СМИ писали о возможном переходе игрока в итальянскую «Сампдорию», но протесты болельщиков генуэзского клуба не дали совершить эту сделку.
На счету Мины 4 матча за сборную Испании U-21. В составе «Валенсии» Мина становился обладателем Кубка Испании.