Российские клубы отказались от подписания осужденного за изнасилование Мины

По информации источника, Мина был готов к переезду в Россию, но клубы не проявили заинтересованность в игроке из-за его репутации и уголовном деле на родине. В мае 2022 года футболист был приговорен к четырем годам тюрьмы за совершение сексуального насилия. Сейчас 27-летний форвард находится под залогом.