Врачи ампутировали ногу футболисту, пострадавшему во время атаки ХАМАС

Врачи клиники в израильском городе Беэр-Шева ампутировали ногу игроку ФК «Кирьят-Ям» Бену Биньямину. Об этом пишет портал Ynet.

По данным портала, Биньямин вместе с девушкой и братом посетил музыкальный фестиваль, проходивший в кибуце вблизи границы с сектором Газа.

После того, как началась стрельба, игрок с девушкой спрятались в ближайшем укрытии. Брат футболиста сел в машину и смог скрыться с места нападения.

Затем боевики начали зачистку территории, на которой проходило мероприятие. Они проверяли тела убитых, бросали гранаты в места, которые показались им подозрительными. Осколки одной из гранат повредили Биньямину ногу.

В дальнейшем футболист и его подруга были экстренно госпитализированы. Медики ампутировали игроку ногу и начали готовить его к операции по удалению осколков.

Напомним, что в субботу, 7 октября, обострились отношения между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Боевики движения осуществили масштабную ракетную атаку, а затем со стороны сектора Газа пробились через границу и захватили ряд населенных пунктов.