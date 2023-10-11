Быстров пояснил, что не удалось Абаскалю

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль всё ещё не смог наладить необходимую рабочую атмосферу в команде и создать в ней единый костяк из футболистов, которые бьются за тренера.