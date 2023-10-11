Сутормин не исключил уход из «Зенита» зимой
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о своем будущем в петербургской команде.
«Насколько я знаю, был интерес [ЦСКА], велись переговоры. Но я остался в «Зените». Для меня ЦСКА был хорошим вариантом. Знаю тренера, город. Но сложилось так, как сложилось. Я нисколько не жалею. Значит, все так и должно быть. [Руководству «Зенита»] вопросов не задавал. Знаю, что нужен еще команде.
Могу покинуть «Зенит» зимой? Еще достаточно времени до зимы. Если появится необходимость принимать решение в определенный отрезок времени – будем думать. За два месяца многое может поменяться», – сказал Сутормин в интервью «Спорт-Экспрессу».
Сутормин перешел в «Зенит» из «Рубина» в июле 2019 года. В прошлом сезоне Алексей принял участие в 20 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах (без результативных действий), суммарно проведя на поле 813 минут. Лишь в девяти из 20 встреч Сутормин выходил в стартовом составе.
В этом сезоне полузащитник сыграл в 10 матчах (376 минут) и отметился одной голевой передачей. Все три матча, в которых Сутормин выходил с первых минут, состоялись в Кубке России (два из них он провел полностью).
Сутормину – 29 лет. Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 млн евро.