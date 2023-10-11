Сутормин не исключил уход из «Зенита» зимой

«Насколько я знаю, был интерес [ЦСКА], велись переговоры. Но я остался в «Зените». Для меня ЦСКА был хорошим вариантом. Знаю тренера, город. Но сложилось так, как сложилось. Я нисколько не жалею. Значит, все так и должно быть. [Руководству «Зенита»] вопросов не задавал. Знаю, что нужен еще команде.



Могу покинуть «Зенит» зимой? Еще достаточно времени до зимы. Если появится необходимость принимать решение в определенный отрезок времени – будем думать. За два месяца многое может поменяться», – сказал Сутормин в интервью «Спорт-Экспрессу».