Российский футболист рассказал, что сейчас хотел бы играть за сборную США
Российский защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелев, также имеющий гражданство США, рассказал, что прямо сейчас хотел бы играть за американскую национальную команду, передает «Чемпионат».
«Россия или США? Прямо сейчас — США. Россия особо ни с кем не играет, не участвует в официальных соревнованиях. Выбирая в таком контексте сборную, я не делаю глобальный выбор в пользу той или иной страны», — сказал Шмелев.
Также Шмелев отметил, что он бы мог выбрать Россию, когда ситуация с допуском на международные турниры изменится.
«Я ведь футбол полюбил по-настоящему, когда смотрел Евро-2008. И после этого надеть майку сборной России было бы настоящей сказкой», — добавил он.
На чемпионате Европы 2008 года сборная России в 1/4 финала обыграла Нидерланды со счетом 3:1. В полуфинале россияне уступили испанцам (0:3).