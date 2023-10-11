Источник: Абаскаль взял все управление командой на себя, в том числе трансферы

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль в последнее время стал брать всё управление командой на себя и старается принимать как можно больше ключевых решений в клубе. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

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По информации источника, Абаскаль настоял на том, что ключевые решения по трансферам красно-белых принимает он. Также испанский специалист замкнул на себе всё функционирование клуба и отверг все предложения спортивного директора красно-белых Пола Эшуорта по переходам.