Источник: «Спартак» принял принципиальное решение по Абаскалю

Московский «Спартак» принял принципиальное решение по главному тренеру Гильермо Абаскалю. Так, испанский специалист останется на своей должности до окончания осеннего отрезка чемпионата России. Дальнейшее сотрудничество с испанским специалистом будет зависеть от результатов команды и места в турнирной таблице, информирует телеграм-канал «КБ Телега».

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Отмечается, что до тренера доведены требования, которые он должен выполнить, чтобы сохранить должность.

Напомним, в данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков в 11 матчах. Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.