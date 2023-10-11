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РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего игрока лиги в сентябре

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) объявила кандидатов на звание лучшего футболиста чемпионата в сентябре. Так, в пятёрку претендентов на титул игрока месяца попали:

РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего игрока лиги в сентябре
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Отмечается, что лучший игрок Российской Премьер-Лиги в сентябре будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, телеэкспертов и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

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