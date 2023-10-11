Тренер Непомнящий назвал огромным вызовом для России матч с Камеруном

«Для нас игра против Камеруна — огромный вызов. Мотивация россиян должна быть выше камерунских. Они с нами играют тренировочный матч, а мы же — нет. Наша сборная имеет в этом плане имеет преимущество в мотивации», — сказал Непомнящий.