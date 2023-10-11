Ловчев — об УЕФА: сейчас происходит сведение счетов

«Это не сюрприз. Сюрпризом было то, что наших юношей допустили. Всё это просто звено в цепи отстранений нашего спорта. То, что сейчас происходит, это сведение счётов, вопрос о том, как задавить страну всеми способами. То, что УЕФА сначала принял одно решение, а потом на исполком надавили, и решение снова поменяли — кранты спорту. Всё, в спорте теперь не определяют сильнейших. Определяют сильнейших из числа тех, кто угоден и кому дали возможность стать сильнейшим. Нет больше людей в спортивном управленческом сообществе, равных или хотя бы приближенных к влиянию тех, кто стоит у истоков олимпийского и футбольного международного движения. Нет фигур, которые могли бы не просто сказать лозунг «футбол вне политики», но и отстоять его», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.