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Ловчев — об УЕФА: сейчас происходит сведение счётов, Россию хотят задавить всеми способами

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение УЕФА не допускать юношеские сборные России до международных соревнований.

Ловчев — об УЕФА: сейчас происходит сведение счетов
© Чемпионат.com

«Это не сюрприз. Сюрпризом было то, что наших юношей допустили. Всё это просто звено в цепи отстранений нашего спорта. То, что сейчас происходит, это сведение счётов, вопрос о том, как задавить страну всеми способами. То, что УЕФА сначала принял одно решение, а потом на исполком надавили, и решение снова поменяли — кранты спорту. Всё, в спорте теперь не определяют сильнейших. Определяют сильнейших из числа тех, кто угоден и кому дали возможность стать сильнейшим. Нет больше людей в спортивном управленческом сообществе, равных или хотя бы приближенных к влиянию тех, кто стоит у истоков олимпийского и футбольного международного движения. Нет фигур, которые могли бы не просто сказать лозунг «футбол вне политики», но и отстоять его», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Во вторник, 10 октября, это решение было отменено.

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