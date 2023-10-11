КДК оштрафовал «Спартак» и ЦСКА за нецензурные выражения

Глава КДК Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал, что футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА были оштрафованы на 50 тысяч рублей за нецензурные выражения в прошедшем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

Напомним, московское дерби прошло 7 октября и завершилось вничью со счётом 2:2. В данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате, набрав 17 очков в 11 турах. ЦСКА, в свою очередь, расположился на седьмой строчке, имея в своём активе те же 17 очков после первых 11 туров Российской Премьер-Лиги.