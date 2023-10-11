Кавазашвили: во времена СССР нынешний состав сборной России был бы третьим

«Советовать тренерскому штабу сборной России, кого вызывать из вратарей, я не могу. Я умнее их, что ли? Могу сказать, что сейчас самые сильные вратари нашей страны действительно вызваны в национальную команду, за исключением Акинфеева. Игорь не хочет уже играть, отказывается. Не знаю, кто в матче с Камеруном выйдет в качестве основного голкипера, у нас все футболисты одинаковые.



Могу сказать, что если бы этих игроков сборной России вызвали бы во времена СССР, то это был бы третий состав. Мог бы Максименко сейчас попасть в эту сборную? Вратари — это особая каста, сегодня у тебя получается, а завтра не идёт. Когда голкипер играет здорово постоянно, то я за ним наблюдаю и говорю, что этот вратарь достоин национальной команды. А у Максименко и остальных вратарей «Спартака» есть провалы», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.