Вице-президента УЕФА могут отстранить от должности из-за поддержки России

Шведская футбольная ассоциация может отстранить Карла-Эрика Нильссона от должности вице-президента УЕФА) из-за поддержки решения о допуске российских команд среди игроков до 17 лет к международным соревнованиям. Об этом сообщает Expressen.

Устав УЕФА предполагает, что Нильссона могут отстранить от должности по требованию Шведской футбольной ассоциации. У ассоциации нет доверия к шведскому фунционеру, поскольку он был первым, кто поднял вопрос о частичном восстановлении прав Российского футбольного союза.

Ранее Карл-Эрик Нильссон поддержал решение УЕФА разрешить российским сборным U17 участвовать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, что спровоцировало волну критики, а ряд европейских стран объявил о бойкоте матчей с россиянами, включая родную для функционера Швецию.