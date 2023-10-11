Источник: защитник «Спартака» отказался от перехода в «Нефтчи» на правах аренды

23-летний защитник московского «Спартака» Леон Классен мог перейти в азербайджанский «Нефтчи» на правах аренды в летнее трансферное окно, но решил отказаться от данного перехода. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, азербайджанский клуб пытался оформить сделку по аренде игрока в рамках договора о сотрудничестве между клубами, но Классен не стал рассматривать подобный вариант развития карьеры.

В текущем сезоне Классен провёл за «Спартак» три матча в Кубке России, в которых отметился двумя голами, а также один матч в рамках Российской Премьер-Лиги, где также успел отдать одну голевую передачу. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тысяч.