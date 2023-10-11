Алексей Миранчук потерял 25% трансферной стоимости

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук потерял 25 процентов трансферной стоимости по версии Transfermarkt.

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Сегодня, 11 октября, интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов итальянской Серии A. Среди прочих свой новый ценник получил и Миранчук, который ранее оценивался в 12 млн евро.

Теперь российский полузащитник оценивается в 9 млн евро. Таким образом, за лето Миранчук потерял в трансферной стоимости 25 процентов.

После перехода нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис» Миранчук остался единственным российским футболистов в заявке клубов Серии A.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Аталанту» в трех матчах Серии A и Лиги Европы, проведя на поле в общей сложности 56 минут и не отметившись результативными действиями.