Хавбек "Аталанты" Миранчук подешевел на €3 млн

По словам агента футболиста Вадима Шпинева , контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в "Торино". Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить.

Новый сезон россиянин начал в "Аталанте". Миранчук провел за команду три матча во всех турнирах, однако игроком стартового состава не стал - в общей сложности на поле он провел 56 минут. Сам игрок в комментарии Sport24 заявил о непростом периоде. "У меня непростой период. Мало практики, выхожу на замену не в каждом матче, но у нас Лига Европы, одним составом нельзя играть. Очень интенсивные тренировки", - сказал Миранчук.