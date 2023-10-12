Хавбек "Аталанты" Миранчук подешевел на €3 млн

Портал Transfermarkt на 25 процентов снизил стоимость российского полузащитника итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука.
Трансферная стоимость игрока упала с €12 млн до €9 млн. Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую "Аталанту" из московского "Локомотива". Сумма трансфера составила €14,5 млн.
По словам агента футболиста Вадима Шпинева, контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в "Торино". Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить.
Новый сезон россиянин начал в "Аталанте". Миранчук провел за команду три матча во всех турнирах, однако игроком стартового состава не стал - в общей сложности на поле он провел 56 минут. Сам игрок в комментарии Sport24 заявил о непростом периоде. "У меня непростой период. Мало практики, выхожу на замену не в каждом матче, но у нас Лига Европы, одним составом нельзя играть. Очень интенсивные тренировки", - сказал Миранчук.