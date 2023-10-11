Экс-тренер «Локомотива»: я бы поставил Зарему наставником «Спартака»

Экс-тренер "Локомотива" Овчинников: назначил бы Салихову наставником "Спартака"
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников заявил, что поставил бы супругу экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову наставником команды, передает Legalbet.
«Кто должен стать главным тренером женского «Спартака»? Я бы поставил Зарему. Она в футболе разбирается лучше любого мужика. Ставьте ее смело», — сказал Овчинников.
8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.
После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. 22 октября красно-белые встретятся с «Пари НН».
Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», имея в активе 27 очков. Второе место — у самарских «Крыльев Советов» (21). Замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит» (20).