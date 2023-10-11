Личка ответил, испытывает ли давление со стороны руководства «Динамо»

«Есть ли давление со стороны руководства «Динамо»? Нет. Я стараюсь делать свою работу. Давление всегда было и будет. Не смотрю влево и вправо, вижу только свою работу. То, что делает руководство, это их решение. Моя задача, чтобы команда играла, забивала мячи, выигрывала. В последних четырёх матчах мы трижды сыграли вничью, один раз проиграли. Результат нехороший. Надо улучшать игру. Футбол — это всегда приятно. Посмотрите, что сегодня творится в мире. Мы одни из самых счастливых людей, что стоим и разговариваем о футболе. Давление на меня не работает», — приводит слова Лички «РБ Спорт».