Личка ответил, испытывает ли давление со стороны руководства «Динамо»

Марцел Личка: давления на меня со стороны руководства «Динамо» нет
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что не испытывает давления со стороны руководства клуба на фоне неудачных результатов команды.
«Есть ли давление со стороны руководства «Динамо»? Нет. Я стараюсь делать свою работу. Давление всегда было и будет. Не смотрю влево и вправо, вижу только свою работу. То, что делает руководство, это их решение. Моя задача, чтобы команда играла, забивала мячи, выигрывала. В последних четырёх матчах мы трижды сыграли вничью, один раз проиграли. Результат нехороший. Надо улучшать игру. Футбол — это всегда приятно. Посмотрите, что сегодня творится в мире. Мы одни из самых счастливых людей, что стоим и разговариваем о футболе. Давление на меня не работает», — приводит слова Лички «РБ Спорт».
По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. В матче 12-го тура бело-голубые сыграют с «Локомотивом» на выезде.