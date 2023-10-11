В РФС заявили о сохранении отношений с УЕФА

«Отношения с УЕФА не изменились за полтора года. Устойчивое развитие и социальная ответственность — одна из немногих открытых дверей. Изменилась только логистика. Например, добираться до Франкфурта было непросто, но это ерунда по сравнению с тем, какие знания ты там получаешь и отдаешь. Важно передать информацию о деятельности РФС в этой сфере. Отмечу, что инициатива о создании проектного офиса возникла задолго до того, как УЕФА начал имплементировать это направление.



Финансы — не моя епархия, мне сложно судить насколько сложнее стало получать средства, но УЕФА компенсирует расходы", — приводит слова Смертина «РИА Новости Спорт».