Глава совета директоров «Локомотива» высказался о роли Дзюбы в клубе

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о роли нападающего Артёма Дзюбы в московском клубе. По его мнению, клуб и футболист взаимно протянули друг другу руку помощи в сложный момент.

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— Вас не раз спрашивали про медийную активность Артёма Дзюбы в его шоу с Леонидом Слуцким на YouTube. Не смущает, что эта активность работает только на самого Артёма и его друга, а не на «Локомотив», который ему платит зарплату и зимой протянул руку помощи, когда он был без работы?

— Наверно, мы взаимно протянули руку помощи. Потому что Артём оказал очень большую помощь в сложной ситуации, в которой находился «Локомотив». Мы были на 14-м месте. И, я думаю, у Дзюбы тоже был определённый риск. Тем не менее мы договорились вместе из этой ситуации выйти. И вышли. Поэтому к Артёму нет никаких претензий по его основной деятельности как игрока нашей команды.